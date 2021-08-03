Более 17 тыс. вывезенных из Ирака артефактов вернули в страну

ТАСС, 3 августа. Более 17 тыс. артефактов и предметов древности, нелегально вывезенных из Ирака, были доставлены в республику из США и ряда других стран. Об этом заявил во вторник глава иракского МИД Фуад Хусейн в ходе совместной пресс-конференции с министром культуры, туризма и древностей страны Хасаном Наземом.

"Сегодня мы объявляем о передаче иракской стороне 17 321 артефакта из США, девяти из Японии, семи из Нидерландов и одного из Италии", - заявил Хусейн, слова которого приводит телеканал Al Sumaria. Глава иракского внешнеполитического ведомства добавил, что с 2016 года МИД передал в ведение Минкультуры уже пять партий возвращенных Ираку документов и предметов древности.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. О победе над террористами власти объявили в декабре 2017 года. За указанный период орудовавшие на иракских территориях террористы присвоили и вывезли за пределы Ирака тысячи ценных артефактов и предметов древности, разрушили и опустошили множество музеев и исторических объектов, разграбили значимые археологические зоны, проводя на них незаконные раскопки.