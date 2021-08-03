Афганская армия призвала жителей центра провинции Гильменд покинуть город

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Армия Афганистана обратилась к жителям административного центра провинции Гильменд города Лашкаргаха покинуть его для проведения широкомасштабной операции против сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые вступили в центр региона. Об этом во вторник сообщил афганский телеканал TOLO News.

Как указывает телеканал, командующий 215-м корпусом афганской армии генерал Сами Садат призвал население Лашкаргаха "покинуть свои дома, поскольку армия планирует крупномасштабную операцию по очистке города от талибов".

По словам самого генерала, он обратился к горожанам с такой просьбой, так как "безопасность мирных жителей является приоритетом армии страны".

Некоторое время назад афганский телеканал 1TV ​​​​​​​сообщил, что за три последних дня ожесточенных боев между правительственными войсками и боевиками "Талибана" в провинции Гильменд по меньшей мере 38 мирных жителей погибли, 156 получили ранения разной степени тяжести. В понедельник талибы захватили в Лашкаргахе здание регионального государственного телерадиоцентра, в результате местные СМИ в провинции Гильменд прекратили работу. По словам местных жителей, во вторник ожесточенные бои продолжаются в Лашкаргахе за штаб-квартиру полиции, канцелярию губернатора, здание национального управления безопасности и тюрьму.