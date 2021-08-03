В ЕС призвали расследовать смерть главы организации "Белорусский дом на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает, что украинские власти проведут тщательное расследование смерти главы общественной организации "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова. Об этом заявила во вторник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Мы считаем гибель господина Шишова очень досадным инцидентом и ожидаем, что власти Украины проведут тщательное расследование обстоятельств этого инцидента", - заявила он.

Украинская полиция сообщила ранее во вторник, что в одном из парков Киева найден мертвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), полиция намерена проверить все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

"Белорусский дом на Украине" оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.