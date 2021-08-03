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Пандемия COVID-19

Китай поставил в страны АСЕАН более 190 млн доз вакцин от коронавируса

В другие страны было отправлено более 600 млн доз

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китайские компании поставили в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) более 190 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Китай, являясь главным партнером АСЕАН в борьбе с пандемией, к настоящему времени уже поставил десяти входящим в это объединение государствам более 190 млн доз вакцин от коронавируса, а также большое количество противоэпидемических средств", - сообщил он на проходившей в формате видеоконференции встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц механизма "Китай - АСЕАН". Его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Как отметил Ван И, с начала пандемии Китай и страны АСЕАН начали осуществлять множество инициатив в сфере общественного здравоохранения, а также создали платформу по сотрудничеству в поставках вакцин, что позволило углубить взаимодействие и обмен информацией в этой сфере.

22 июля глава отдела внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь заявил, что Китай поставил другим странам более 600 млн доз китайских вакцин от коронавирусной инфекции.

Теги
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