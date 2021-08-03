Спикер Рады отменил поездку в Донбасс из-за запрета, введенного новым командующим

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отменил визит в подконтрольную Киеву часть Донбасса из-за временного запрета на посещение этой территории, введенного новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте украинского парламента.

"Информируем, что визит председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова в зону проведения Операции объединенных сил [ООС, украинская силовая операция в Донбассе], запланированный на 3 августа, был отменен", - сообщает пресс-служба парламента. "Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения силовой операции, а также общения с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что он ввел запрет на посещение подконтрольной войскам Киева части Донбасса для должностных лиц сроком на 10 дней в связи с передачей полномочий от старого командования операцией новому. "Этой процесс должен происходить в спокойной обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения заданий по обороне государства", - пояснил Залужный на своей странице в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, назначив на этот пост Валерия Залужного, сообщил во вторник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он пояснил, что смена главнокомандующего связана с конфликтной ситуацией, которая возникла между руководством Вооруженных сил Украины и Министерством обороны страны. Зеленский также отправил в отставку Владимира Кравченко с должности командующего силовой операцией в Донбассе, назначив на его место Александра Павлюка.

В минувшую пятницу в городе Краматорск в подконтрольной Киеву части Донбасса прошло выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента Зеленского. В заседании участвовали многие высшие должностные лица Украины. Украинское издание "Страна" делает предположение, что запрет на посещение Донбасса был введен специально, чтобы не допустить поездки туда Разумкова. По данным источников издания, в окружении Зеленского недовольны поддержкой со стороны спикера Рады мэра Киева Виталия Кличко, которого рассматривают как потенциального соперника Зеленского на будущих президентских выборах. Поэтому офис президента Украины стремится ограничить активность спикера Рады в регионах и его встречи с украинскими военными, предполагает издание "Страна".