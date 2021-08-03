Вопрос об обмене заключенными между Ираном и США сняли с повестки дня

ТЕГЕРАН, 3 августа. /ТАСС/. Вопрос об обмене заключенными между США и Ираном полностью снят с повестки дня. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает во вторник агентство Нурньюс.

"Несмотря на то, что ранее Иран отказался от собственного предложения обмена по принципу "всех иранских заключенных на всех американских", он был готов к отдельным соглашениям по обмену. Однако сейчас, в связи с деструктивным поведением правительства [президента США Джо] Байдена, у Тегерана больше нет никаких стимулов продолжать этот процесс ", - цитирует агентство источник.

По его словам, "в настоящий момент вопрос обмена [заключенными с США] полностью исключен из повестки".

27 апреля официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что власти Ирана и США на дипломатическом уровне прорабатывают возможность обмена заключенными. По словам заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, американские власти на сегодняшний день удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.