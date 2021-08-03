СМИ: в Ираке обезвредили крупную подпольную сеть террористов

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Крупная подпольная террористическая сеть обезврежена спецслужбами в Ираке. Об этом, как передает информационное агентство INA, сообщило во вторник МВД арабской республики.

По информации ведомства, боевики были задержаны в западной провинции Анбар. Выйти на их след удалось после ареста в конце прошлого месяца в Киркуке еще одной группы экстремистов из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая была причастна к произошедшему 19 июля в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр теракту. Тогда жертвами атаки, совершенной смертником перед одним из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам, в этом году в большинстве арабских стран выпал на 20-22 июля), стали 30 человек и около 50 получили ранения.

Операция по обезвреживанию ячейки в Анбаре проводилась совместно контрразведкой и федеральной полицией. Позднее выяснилось, что ее члены также готовили теракты в многолюдных местах во время последнего Ид аль-Адха. Кроме того, они имеют отношение к ряду нападений на армейские патрули и формирования иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в 2018 году.

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.