Президент Литвы призвал ЕС сообща отразить "миграционную гибридную атаку" Минска

ВИЛЬНЮС, 3 августа. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза должны дать единый отпор гибридной атаке белорусских властей, которые якобы направляют через свою территорию трафик нелегальной миграции из стран Азии и Африки в Литву, граница которой с Белоруссией одновременно является внешней границей ЕС. Такое мнение высказал в телефонном разговоре во вторник с главой Европейского совета Шарлем Мишелем президент балтийской республики Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Участники беседы отметили, что действия режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко] должны расцениваться как гибридная атака, направленная не только против Литвы, но и против ЕС, поэтому для ее отражения необходимо задействовать дипломатические инструменты всего ЕС и направить усилия всех стран-членов на укрепление охраны границы Литвы/ЕС с Белоруссией", - говорится в сообщении.

Науседа в ожидании помощи ЕС изложил Мишелю насущные потребности Литвы в связи с миграционным кризисом: это дополнительные людские и финансовые ресурсы, посредничество Брюсселя по репатриации нелегальных мигрантов, помощь финансами и оборудованием для возведения заграждения на границе с Белоруссией. Ее протяженность составляет около 680 км.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.