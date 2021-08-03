В Иране надеются на продолжение переговоров по ядерной сделке на фоне инцидента с танкером

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Инцидент с танкером Mercer Street в Аравийском море, в результате которого погибли два человека, не должен повлиять на ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее мнение выразил посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд в опубликованном во вторник интервью газете Financial Times.

"Мы понимаем, что один из британских подданных погиб [в результате инцидента], это вызывает сожаление. Однако это не означает, что вы можете сразу обвинять в произошедшем какую-либо страну. Вы должны расследовать дело, у вас должны быть доказательства", - сказал глава иранского диппредставительства в Лондоне, добавив, что Тегеран "не стремится к эскалации". При этом Бахарванд подчеркнул, что тема ядерной программы Ирана является "особым вопросом", переговоры по которому "не должны затрагиваться чем бы то ни было".

Ранее Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) проинформировала, что танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в ночь с 29 на 30 июля. Компания - оператор судна Zodiac Maritime ("Зодиак мэритайм"), принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании.

1 августа глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что именно Иран "с высокой вероятностью" стоит за нападением на танкер, в ходе которого использовались беспилотные летательные аппараты. С таким же заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Лондон и Вашингтон подчеркнули, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. Власти Ирана отрицают причастность к инциденту, называя обвинения США и Великобритании голословными.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.