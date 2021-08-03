Эксперт: подозрений недостаточно для обвинений РФ в причастности к инциденту во Врбетице

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Подозрения по поводу причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице не являются достаточным основанием для выдвинутых чешскими властями претензий к России. Об этом в интервью сетевому телеканалу газеты "Млада фронта Днес" заявил во вторник экс-министр по контролю за спецслужбами страны (1998-2000), бывший посол республики в РФ (2000-2005) и на Украине (2007-2010), а также бывший диссидент и правозащитник Ярослав Башта.

"Не думаю, что было бы возможно вносить в дипломатические отношения принципы, которые действуют, например, в движении Me Too, что к осуждению достаточно [иметь] подозрение. Хорошей привычкой является вначале расследовать дело, доказать [виновность] в суде, а лишь потом требовать компенсации [за ущерб]", - сказал Башта, отметив проявление русофобии в чешской внешней политике.

"У нас [Чехии], если я буду говорить об отношениях с каким-то иностранным государством за последние более чем 100 лет - от 1918 года, - то у нас [сейчас] самые плохие отношения [за весь этот период] с Россией. То, что произошло в текущем году, с дипломатической точки зрения, довольно необычно. У меня такое чувство, что так чехословацкая дипломатия не вела себя и по отношению к нацистской Германии в конце 1930-х годов", - сказал Башта, являющийся кандидатом в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики от партии "Свобода и прямая демократия" на предстоящих в стране 8 и 9 октября парламентских выборах.

По его словам, в текущем году произошла украинизация чешской внешней политики. "Мы себя ведем, что хотя бы касается текущего года, так, как будто мы соседствуем с Россией и воюем с ней в Донбассе", - сказал Башта.

МИД Чехии 28 июня вручил послу РФ в республике ноту с требованием к России возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух складах боеприпасов в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, выслав 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.