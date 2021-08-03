Парламентарии Чехии выскажутся 6 августа о продлении полномочий главы контрразведки

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента в пятницу, 6 августа, рассмотрит вопрос о возможности продления на пять лет срока полномочий директора Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михала Коуделки. Об этом сообщило во вторник информационное агентство CTK.

Заседание комитета состоится по запросу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Глава кабмина в понедельник предложил партиям, представленным в нижней палате парламента, высказаться о возможности продления полномочий Коуделки, которые истекают 15 августа.

"Я попрошу собраться комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов, чтобы политические партии на заседании выразили свое отношение [к продлению мандата Коуделки]", - сказал Бабиш. Он допустил возможность смены директора контрразведки страны в случае отсутствия консенсуса по вопросу продления полномочий Коуделки. Назначение может состояться после парламентских выборов в Чехии, запланированных на 8-9 октября.