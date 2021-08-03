В МИД Афганистана заявили, что "Талибан" получает поддержку от "иностранных террористов"

ТЕГЕРАН, 3 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) располагает поддержкой со стороны "иностранных террористов". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

"Талибан" опирается на поддержку иностранных террористов и ставит своей целью главным образом нападение на города, - цитирует Атмара афганский телеканал Tolo News. - Такого же мнения придерживаются и международные союзники Афганистана".

"В ближайшие дни, - указал глава МИД Афганистана, - в Дохе (Катар) пройдут две важные встречи: одна с нашими региональными союзниками и одна с международными, в формате "расширенной тройки" [Россия, США, Китай, Пакистан]. Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой оказать давление на "Талибан", чтобы это движение соблюдало права человек. До сих пор "Талибан" зверски расправляется с мирными жителями".

По словам Атмара, переговоры в Дохе призваны завершиться успехом, так как пользуются поддержкой афганцев и международного сообщества, единственное препятствие для этого - талибы, которые стремятся к тоталитаризму и войне.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.