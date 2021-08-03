Израиль заявил, что дал союзникам данные по танкеру, но готов действовать против Ирана сам

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Израиль предоставил разведданные по атаке на танкер Mercer Street США и Великобритании, но способен действовать против Ирана самостоятельно. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Что касается танкера и иранского вопроса в целом: мы работаем над привлечением всего мира, но в то же время мы также знаем, как действовать в одиночку. Сразу после нападения Ирана на корабль мы поделились нашими разведданными с нашими друзьями в США, Великобритании и других странах", - распространила высказывания главы израильского кабмина его канцелярия. "Хотя ни у кого нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим инцидентом, мы предоставили веские доказательства для уверенности", - добавил он.

По словам Беннета, Ирану "уже известна цена, которую Израиль взимает, когда кто-то угрожает его безопасности". "Иранцам необходимо понять, что невозможно спокойно сидеть в Тегеране и оттуда поджигать весь Ближний Восток <...>", - указал Беннет. "Против Ирана выступлений недостаточно, Израилю нужна сильная армия, для этого необходимо инвестировать значительные ресурсы, что мы и делаем", - продолжил премьер, отметив, что кабмин на прошлой неделе утвердил предложение о "значительном увеличении оборонного бюджета и бюджета армии".

В канцелярии премьера сообщили, что представители Северного командования проинформировали Беннета "о ситуации на севере, в том числе о готовности армии в этом районе и о ситуации в Ливане и Сирии".

29 июля японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании, который, предположительно, отвечал за охрану судна. Внешнеполитические ведомства Израиля и Великобритании, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. В Тегеране назвали эти обвинения голословными и политически мотивированными.