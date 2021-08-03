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Лесные пожары в Турции
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Эрдоган поблагодарил Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент Турции также "поблагодарил за сильную поддержку" руководство Ирана, Катара, Хорватии и Украины

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина и лидеров ряда других стран за поддержку и содействие республике в борьбе с лесными пожарами.

"От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]", - написал Эрдоган во вторник в Telegram. Он также "поблагодарил за сильную поддержку" руководство Ирана, Катара, Хорватии и Украины.

"От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам и организациям, которые выразили нам соболезнования, готовность помочь, которые прислали нам помощь. Надеюсь, мы в самом скором времени преодолеем этот тяжелый период", - написал он. В Telegram Эрдогана опубликована также инфографика с изображениями флагов более 70 стран и десяти международных организаций, которым Турция выражает благодарность за содействие.

Мощные лесные пожары начались в республике шесть дней назад. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов, хотя им удалось локализовать большинство очагов возгорания. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЛесные пожары в Турции
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