Эрдоган поблагодарил Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина и лидеров ряда других стран за поддержку и содействие республике в борьбе с лесными пожарами.

"От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]", - написал Эрдоган во вторник в Telegram. Он также "поблагодарил за сильную поддержку" руководство Ирана, Катара, Хорватии и Украины.

"От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам и организациям, которые выразили нам соболезнования, готовность помочь, которые прислали нам помощь. Надеюсь, мы в самом скором времени преодолеем этот тяжелый период", - написал он. В Telegram Эрдогана опубликована также инфографика с изображениями флагов более 70 стран и десяти международных организаций, которым Турция выражает благодарность за содействие.

Мощные лесные пожары начались в республике шесть дней назад. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов, хотя им удалось локализовать большинство очагов возгорания. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.