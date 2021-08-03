В Сенат США внесли законопроект об активизации расследования "гаванского синдрома"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Американские сенаторы Джин Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир) и Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн) внесли в Сенат Конгресса США законопроект, направленный на активизацию проводимого правительством страны расследования так называемого гаванского синдрома у госслужащих США. Об этом пишет во вторник газета Politico.

Инициативой, помимо прочего, предусмотрено учреждение в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме должности межведомственного координатора по вопросам аномальных инцидентов, связанных со здоровьем. Чиновник, занимающий этот пост, будет ответственен за организацию расследований и ответных мер в связи с предполагаемыми случаями атак с применением "направленной энергии". Координатор также должен будет курировать усилия по предоставлению пострадавшим необходимой медицинской помощи.

Как отмечает газета, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее уже назначил в СНБ чиновника высокого ранга, ответственного за координацию реагирования федерального правительства на подобные инциденты. Новый законопроект, как поясняет издание, закрепит эту должность на законодательном уровне.

"Акустические атаки" или сверчки

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатического представительства в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала свою причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в таких инцидентах на Кубе.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля текущего года схожие сведения распространила газета Politico. По ее версии, загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным телеканала, власти США ведут расследование еще как минимум двух подобных инцидентов, произошедших в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.

В обнародованном 30 апреля совместном письменном заявлении руководители специального комитета по разведке Сената Конгресса США - демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио - утверждали, что число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к якобы имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.