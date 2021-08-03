Пограничники Белоруссии на учениях отрабатывают стабилизацию обстановки

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Пограничники Белоруссии начали учения на западных рубежах страны, в ходе которых отрабатывается ликвидация бандформирований и стабилизация обстановки на приграничной территории. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

"Гродненская погрангруппа проводит комплексное оперативно-тактическое учение, которое продлится до 12 августа", - приводит БелТА сообщение пограничного ведомства. "Предусматривается, что учения пройдут в три этапа. В ходе них будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории", - отмечает Госпогранкомитет Белоруссии.

Основные цели учений - совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности. "Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке", - отметили в Госпогранслужбе Белоруссии.

Министерство иностранных дел Белоруссии считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. В июне в ответ на введение Евросоюзом против Белоруссии экономических и секторальных санкций, а также очередного пакета индивидуальных санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС. Этот документ был подписан летом прошлого года, он предусматривает обязательство Минска принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии. Ранее МВД Литвы предложило ввести в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайное положение в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в республику с территории соседней страны.