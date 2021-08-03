Военные ЛНР заявили о гибели трех украинских силовиков в результате подрыва машины на мине

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила о гибели трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате подрыва на мине их машины в контролируемой Киевом части Донбасса. Об этом сообщил во вторник офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"2 августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль ЗАЗ Sens совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения", - приводит слова представителя пресс-службы НМ ЛНР агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Александр Мазейкин добавил, что, по данным разведки ЛНР, на месте происшествия работает комиссия под руководством командира бригады полковника Сергея Поступальского.