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Премьер Вьетнама назвал отношения с РФ одним из приоритетов внешней политики его страны

Фам Минь Чинь также отметил, что Республика всегда приветствует иностранных инвесторов и создает для них благоприятные условия

ХАНОЙ, 3 августа. /ТАСС/. Развитие отношений дружбы и сотрудничества с РФ является одним из долгосрочных и стратегических приоритетов Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Об этом заявил в пятницу премьер-министр СРВ Фам Минь Чинь, принимая во вторник в Ханое российского посла во Вьетнаме Геннадия Бездетко и председателя правления российской газовой компании ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона, находящегося в стране с визитом.

Глава вьетнамского правительства подчеркнул, что Ханой намерен укреплять традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. Он с удовлетворением отметил, что отношения между СРВ и РФ продолжают активно и позитивно развиваться. Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, контакты двух стран на всех уровнях, в том числе на самом высоком, регулярно поддерживаются посредством телефонной связи и в режиме онлайн, отметил Фам Минь Чинь.

Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам всегда приветствует и создает благоприятные условия для иностранных инвесторов в целом и для инвесторов из РФ в частности. По словам главы правительства, у российских инвесторов и предприятий есть сильные стороны и возможности, в которых заинтересована СРВ с точки зрения обеспечения своего устойчивого социально-экономического развития. В числе таких сфер он назвал развитие инфраструктуры, энергетику и нефтегазовую область. Вьетнам хочет развивать взаимодействие по этим направлениям с РФ на благо двух стран, мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире, заключил Фам Минь Чинь.

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ВьетнамМихельсон, Леонид ВикторовичФам Минь Чинь
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