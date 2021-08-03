Байден поддерживает отмену резолюции, позволяющей применять силу в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает, что одобренная Конгрессом в 2002 году резолюция, позволяющая применять военную силу в Ираке, должна быть отменена. Об этом заявила во вторник первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

"Прежде всего, я хочу отметить, что администрация Байдена-Харрис считает, что разрешение на применение военной силы против Ирака от 2002 года (AUMF 2002) утратило свою целесообразность и должно быть отменено", - подчеркнула Шерман на посвященных данной резолюции слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Для Госдепартамента отмена AUMF не повлияет на наши текущие или запланированные дипломатические инициативы. Администрация четко заявила, <...> что мы не ведем военные действия, которые бы опиралась исключительно на AUMF 2002 в качестве юридического обоснования, и что его отмена окажет минимальное влияние на военные операции", - добавила замгоссекретаря.

В октябре 2002 года Конгресс принял резолюцию, которая позволила начать военную операцию против Ирака.