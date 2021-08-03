В Латвии предлагают ввести режим ЧП на границе с Белоруссией из-за нелегальных мигрантов

"Во время встречи с главой МВД удалось достичь договоренности о необходимости объявить чрезвычайное положение в приграничье. Это дало бы больше возможностей быстрее продвигать физическое строительство границы, которое в последние годы, к сожалению, задерживалось, но сейчас бы стало существенной преградой для мигрантов", - сообщает пресс-служба нацблока. Кроме того, участники встречи договорились, что вместе с физическим обустройством границы следует ликвидировать различные нормативные барьеры, а также внести поправки в закон, предусмотрев более суровые наказания для организаторов контрабанды людей и тех, кто в ней участвует.

РИГА, 3 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения (ЧП) необходимо ввести на границе Латвии с Белоруссией, чтобы предотвратить возможный поток нелегальных мигрантов в республику. Такая возможность во вторник обсуждалась в ходе встречи парламентской фракции входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и Свободе / Движение за национальную независимость Латвии" с министром внутренних дел Марией Голубевой.

В пресс-службе МВД по итогам встречи сообщили, что на данный момент ситуация на латвийско-белорусской границе контролируется и ответственные службы готовы к различным сценариям развития событий. Сейчас разрабатываются нормативные акты и подсчитывается необходимое финансирование, чтобы поскорее обустроить границу с Белоруссией. "Государственная служба пограничной охраны готова к различным сценариям развития событий и в сотрудничестве с национальными вооруженными силами следит за ситуацией на границе, а также регулярно связывается с коллегами в Литве", - указала Голубева.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Погранохрана Латвии в начале июля обратилась к вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и ополченцев.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн.