Киев заявил, что помогает мужу Тимановской, который находится на Украине

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Украина оказывает необходимую помощь мужу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу, который находится в стране. Об этом сообщил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, <...>. Оказываем необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, несмотря на шокирующие новости", - написал Кулеба в Twitter. Он пожелал супругам "успешно пройти все испытания".

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности 1 августа сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Сама она заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.

По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. НОК Белоруссии заявил, что отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки и сотрудничает по этому вопросу с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.