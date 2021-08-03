Литва считает, что начальный этап укрепления границы с Белоруссией займет месяцы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вильнюс рассчитывает провести начальный этап укрепления литовско-белорусской границы за несколько месяцев. Об этом заявил во вторник замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Комментируя вопрос ведущего о сроках усиления пограничной линии с Белоруссией, литовский дипломат воздержался называть точные цифры. "Опять же про какие мы стадии [говорим]. На изначальную оборону границы мы думаем [затратить] месяцы, - сказал он. - На это ориентируемся".

Он также отметил содействие Евросоюза в этом процессе за счет резервов Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) "с их техникой и переводчиками", а также аналитиками и финансовыми средствами. Замминистра уделил отдельное внимание и Киеву, выразившему готовность предоставить колючую проволоку для укрепления границы северных соседей. "Мы очень благодарны Украине, что своими резервами они будут укреплять нашу границу. Спасибо им", - добавил Адоменас.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.