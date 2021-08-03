ООН не может подтвердить, что танкер Mercer Street был атакован Ираном

ООН, 3 августа. /ТАСС/. ООН не располагает информацией о том, кто стоял за атакой на танкер Mercer Street. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"У нас нет конкретной информации насчет того, кто мог атаковать судно", - сказал он.

Дюжаррик уточнил, что ООН не располагает независимыми подтверждениями того, что, как утверждают США и Великобритания, за нападением на танкер стоит Иран. Он добавил, что уточнит, поступала ли от указанных стран информация на этот счет.

30 июля Морская торговая организация Соединенного Королевства сообщила о нападении в Аравийском море на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Тогда первоначально предполагалось пиратство, но затем инцидент был классифицирован как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

Внешнеполитические ведомства Великобритании и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.