Литва заявила, что у нее есть доказательства участия Белоруссии в трафике мигрантов

ВИЛЬНЮС, 3 августа. /ТАСС/. Вильнюс располагает доказательствами участия белорусских пограничников в переброске нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки в Литву. С таким утверждением в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник выступил заместитель министра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас.

"Таких доказательств много. Последним из них является видео, снятое представителями Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ), где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы. Обратный ход они дали, когда поняли, что их снимают", - утверждал он.

По словам Адоменаса, первые симптомы будущего кризиса появились после того, как белорусская сторона перестала сотрудничать с Литвой по вопросам миграции, что делалось до марта текущего года. "Тогда при предъявлении нужных документов нелегальных мигрантов, попавших в Литву с территории Белоруссии, принимали обратно. Потом у нас начали появляться доказательства прямого участия должностных лиц Белоруссии в этом трафике", - сказал замминистра.

О случае с видео, снятом с командированного в Литву вертолета Frontex, литовские СМИ сообщили во вторник. Однако даже в этих сообщениях без категоричности указывается, что запечатленное транспортное средство, возможно, является машиной белорусской погранохраны.

"Официальный Минск направляет поток нелегальной миграции, организованный режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, в надежде на то, что Литва пересмотрит свой курс по поддержке санкций против Минска", - повторил Адоменас официальную установку Вильнюса.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.