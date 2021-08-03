Американские законодатели наградят полицейских, защищавших Конгресс 6 января

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Американский Сенат во вторник единогласно одобрил инициативу о награждении Золотыми медалями Конгресса США - высшей наградой законодательного органа - полицейских, защищавших Капитолий во время его штурма 6 января.

Соответствующее предложение было одобрено в марте Палатой представителей. Инициативу, как ожидается, в ближайшее время утвердит американский президент Джо Байден.

Законопроект предусматривает вручение Золотых медалей полиции Капитолия (самостоятельное федеральное правоохранительное ведомство, которое в первую очередь отвечает за охрану Конгресса) и полиции Вашингтона. Третья и четвертая медали будут выставлены в одном из столичных музеев и в самом Капитолии в честь других сотрудников правоохранительных органов, защищавших законодательный орган. "Это высшее выражение признательности от Конгресса. Я не могу представить себе более достойных [Золотой медали] людей, чем мужчины и женщины, которые рисковали жизнями, чтобы защитить этот храм демократии", - отметил лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

В феврале сенаторы единогласно проголосовали за вручение Золотой медали Конгресса сотруднику полиции Капитолия Юджину Гудману, который защищал законодателей от участников беспорядков.

6 января сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.