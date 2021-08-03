СБ ООН выразил обеспокоенность высоким уровнем насилия в Афганистане

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН глубоко обеспокоен высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления талибов - членов запрещенного в РФ движения "Талибан". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность высоким уровнем насилия в Афганистане после военного наступления "Талибана" и призвали к немедленному снижению насилия. Они также выразили глубокую обеспокоенность высоким количеством нарушений прав человека в районах, затронутых вооруженным конфликтом", - говорится в заявлении.

Кроме того, СБ ООН призвал "власти Исламской Республики Афганистан и движение "Талибан" приступить к инклюзивному и содержательному мирному процессу под руководством и с участием афганцев, чтобы достичь скорейшего политического урегулирования и перемирия", отмечается в документе.

Совет Безопасности ООН подчеркнул отсутствие военного решения у конфликта в Афганистане и выступил против возможности восстановления в стране исламского эмирата (название существовавшего в 1996-2001 годах государства талибов - членов движения "Талибан").

"Члены Совета Безопасности подчеркнули важность резолюции 2513 по Афганистану, подтвердили, что у конфликта нет военного решения и заявили, что не поддерживают восстановление исламского эмирата в Афганистане", - говорится в документе.