Во Франции расследуют угрозу в адрес мэра коммуны, получившей по почте конверт с патроном

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Мэр коммуны Агетмо на юго-западе Франции Паскаль Рекенна подала жалобу в правоохранительные органы после того, как получила во вторник по почте конверт с пистолетным патроном. Об этом сообщает региональное издание Sud Ouest.

По его данным, помимо патрона, в конверте лежала записка со словом "коллаборационист". Никаких требований или претензий к главе городской администрации автор не изложил. В этой связи было начато расследование по подозрению в "угрозе убийством представителю власти".

Это уже второй раз, когда Рекенна подвергается подобным угрозам. В конце июля ее имя вместе с именами ряда других политиков было прикреплено к одному из макетов гильотины, установленных в четырех городах департамента Ланды, в том числе в Агетмо. К каждому макету также была прикреплена записка со словами "Запрет на обязательный санитарный пропуск и вакцинацию". По итогам расследования был задержан 50-летний мужчина, который сознался в содеянном, но заверил, что не планировал никого убивать и таким образом лишь пытался предупредить мэров городов о том, что они "нарушают фундаментальные свободы граждан", воплощая правительственную стратегию по борьбе с эпидемией COVID-19.