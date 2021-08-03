Блинкен объявил о запуске стратегического диалога между США и Индонезией

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен объявил во вторник о запуске стратегического диалога между США и Индонезией.

"Это настоящая радость принимать здесь министра иностранных дел [Индонезии Ретно Марсуди], иметь возможность запустить стратегический диалог между США и Индонезией. Это то, что было согласовано несколько лет назад, но сейчас мы действительно инициируем и запускаем [его]", - сказал Блинкен, приветствуя в Госдепартаменте главу внешнеполитического ведомства Индонезии.

Трансляция велась на канале Госдепа в YouTube.