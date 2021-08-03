В Латвии задержали нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Белоруссией

РИГА, 3 августа. /ТАСС/. Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.

"В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников - граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении ведомства.

В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.

"На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе", - отмечает Погранохрана.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Погранохрана Латвии в начале июля обратилась к вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и ополченцев.