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Расследование убийства президента Гаити

Прокуратура Гаити санкционировала арест главы правящей партии

Прокурор Клод Бед-Форд Клод выдал ордера на арест пяти политических и религиозных лидеров в рамках расследования убийства президента

ГАВАНА, 3 августа. /ТАСС/. Прокурор города Порт-о-Пренс Клод Бед-Форд Клод выдал во вторник ордера на арест пяти политических и религиозных лидеров в рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции 7 июля. Об этом сообщает агентство EFE.

По его данным, среди разыскиваемых - глава правящей партии республики "Тет Кале" Лине Бальтазар, который в последние месяцы правления Моиза критиковал его инициативы по изменению конституции республики.

Глава государства был застрелен в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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