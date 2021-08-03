США одобрили поставку Грузии противотанковых комплексов Javelin на $30 млн

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $30 млн. Об этом сообщило во вторник управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Грузия, согласно этим данным, запросила 82 ракеты для противотанковых комплексов Javelin и 46 командно-пусковых установок.

Предлагаемая продажа этих систем, по мнению американских властей, "не приведет к изменению военного баланса в регионе". При этом, с точки зрения Вашингтона, она будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе". Это поможет Грузии усилить свои возможности "защищать суверенитет и территориальную целостность".

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Госдеп США в 2017 году одобрил продажу Грузии 410 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковых установок, в том числе двух командно-пусковых блоков за $75 млн. Поставки начались в январе 2018 года и завершились в 2019 году.

Страны сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в сфере обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Весной 2018 года началась реализация программы готовности обороны Грузии, в рамках которой при помощи США будет осуществлено обучение девяти батальонов.