США пообещали следить за расследованием смерти главы "Белорусского дома на Украине"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов намерены внимательно следить за расследованием украинских властей причин смерти главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти. Шишов был важным членом гражданского общества Белоруссии и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима [белорусского президента Александра] Лукашенко", - утверждал дипломат.