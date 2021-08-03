WSJ: полевой командир талибов был освобожден в Афганистане под давлением США

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Полевой командир радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мавлави Талиб, который в настоящее время руководит атаками боевиков, в прошлом году был освобожден из-под стражи под давлением властей западных стран. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Талиб, который сейчас координирует наступление "Талибана" на город Лашкаргах - административный центр провинции Гильменд, стал одним из 5 тыс. пленных, которые были освобождены в 2020 году в качестве уступки в переговорах с радикальным движением. "Талибан" в ходе своего нынешнего наступления пытается захватить городскую тюрьму, чтобы освободить еще больше своих боевиков. Все освобожденные в прошлом году пленные подписали соглашение, согласно которому не будут воевать против правительственных войск, однако большинство из них данное обещание не сдержали и в настоящее время находятся на поле боя. "Эти освобожденные талибы играют критически важную роль в [боях в] Гильменде. Они одни из самых свирепых террористов "Талибана", - приводит издание слова представителя Министерства обороны Афганистана Фавада Амана.

Ранее афганский телеканал 1TV со ссылкой на руководителя провинциальной службы здравоохранения сообщил, что по меньшей мере 38 мирных жителей погибли, 156 получили ранения разной степени тяжести за три дня ожесточенных боев между правительственной армией и боевиками в провинции Гильменд. Накануне талибам удалось захватить региональный государственный телерадиоцентр, в результате чего всем местным СМИ пришлось прекратить работу. Сейчас в Лашкаргахе продолжаются ожесточенные бои за штаб-квартиру полиции, канцелярию губернатора, здание национального управления безопасности и тюрьму.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари талибов намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.