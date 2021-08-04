Заксобрание штата Нью-Йорк намерено скоро начать импичмент губернатора Куомо

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Законодательное собрание штата Нью-Йорк ожидает документы от генерального прокурора, чтобы в кратчайшие сроки завершить расследование по импичменту губернатора штата Эндрю Куомо и принять решение по его отстранению от занимаемой должности. Об этом заявил во вторник спикер заксобрания Карл Хисти.

"Как только мы получим все необходимые документы и доказательства от генерального прокурора, мы безотлагательно начнем завершение нашего расследования по импичменту", - говорится в сообщении на его сайте.

Хисти отметил, что после заявления прокуратуры штата об установлении фактов сексуальных домогательств Куомо к нескольким девушкам, ему "ясно, что губернатор потерял доверие демократического большинства в заксобрании и больше не может находиться на своем посту".

Во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, демократ Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту. Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.