Reuters: похитители 80 школьников в Нигерии потребовали за них выкуп в размере $194 тыс.

ТАСС, 4 августа. Бандиты, похитившие 8 июля группу школьников в нигерийском штате Кадуна, потребовали за освобождение остающихся в заложниках 80 учеников выкуп в размере 80 млн найр (около $194 тыс., по 1 млн найр за каждого). Об этом в среду во время телефонного разговора агентству Reuters сообщил председатель местного отделения Христианской ассоциации Нигерии Джозеф Хаяб.

" [Бандиты] требуют 1 миллион найр за каждого ученика, остающегося у них". - сказал он.

25 июля газета Premium Times информировала об освобождении 28 школьников. Изданию не удалось выяснить, был ли заплачен выкуп за отпущенных учеников. Первоначально бандиты требовали за освобождение всей группы 60 млн найр ($150 тыс.). Подвергшаяся нападению школа принадлежит христианской общине.

Нападения на вузы и школы с целью захвата учащихся для получения выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Согласно имеющимся данным, с начала текущего года в различных частях страны были похищены более тысячи студентов и школьников. Местных власти закрыли с марта на севере Нигерии свыше 1,5 тыс. школ, а дети были переведены в другие учебные заведения в более спокойных районах. Одновременно усилены меры безопасности в работающих вузах и школах.