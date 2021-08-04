Премьер Малайзии потерял поддержку большинства в парламенте

СИНГАПУР, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин потерял поддержку большинства в парламенте после того, как часть депутатов Объединенной малайской национальной организации (ОМНО, новая) выразила недоверие правительству. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

На данный момент только 104 парламентария при необходимом минимуме в 115 поддерживают премьера, отмечает издание. Это произошло после того, как 11 из 38 депутатов, представляющих ОМНО, открыто выразили свое недоверие Мухиддину. Одновременно лидер партии Ахмад Захид заявил, что ОМНО не будет больше поддерживать главу правительства, который "вступил в открытый конфликт с королевским дворцом".

На прошлой неделе верховный правитель Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах выступил с жестким заявлением, в котором упрекнул правительство в самостоятельной отмене чрезвычайного положения, которое было введено им в январе на фоне пандемии коронавируса. Между тем премьер отметил, что монарх был в курсе готовящегося решения. Одновременно на днях Мухиддин распорядился отложить заседания парламента, объяснив это обнаружением источника коронавируса в здании законодательного органа.

В начале прошлого года в стране возник политический кризис после того, как действующий на тот момент глава правительства Махатхир Мохамад ушел в отставку, покинув также пост лидера правящего "Альянса надежды". Он занял кресло премьера после победы на всеобщих парламентских выборах в мае 2018 года. Вместе с тем, вопреки сложившейся практике, верховный правитель самостоятельно назначил нового премьера - Мухиддина Яссина. При этом Махатхир до недавнего времени настаивал, что именно он сохраняет парламентское большинство. В сентябре новый лидер "Альянса надежды" Анвар Ибрагим потребовал проведения досрочных выборов, поскольку, по его мнению, именно его кандидатура пользуется наибольшей поддержкой в парламенте.