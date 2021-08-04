МИД Польши сообщил, что Тимановская находится под присмотром польских дипломатов

ВАРШАВА, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под присмотром польских дипломатов. Соответствующую запись Пшидач разместил в среду в Twitter.

"Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы уже неоднократно указывали: из соображений безопасности мы не сообщаем подробности о маршруте полета", - написал Пшидач.

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. В среду Тимановская незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.