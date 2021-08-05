Минск обеспокоен интенсивностью наращивания сил НАТО у границ Белоруссии

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Интенсивность наращивания сил НАТО и проводимые альянсом у границ Белоруссии учения не могут не вызывать обеспокоенности у властей республики. Об этом заявил в четверг на брифинге начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии - первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

"Интенсивность мероприятий подготовки Вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне. Мы объективно понимаем, что проведение учений является одним из основных элементов подготовки войск, однако их характер и прогрессирующая интенсивность не может не вызывать у нас обеспокоенность, особенно после ряда провокационных действий со стороны наших западных соседей", - отметил Гулевич.

По его словам, в этом году число участников учений "Защитник Европы" составило свыше 40 тыс. человек из 24 стран, а районы проведения смещены в юго-восточную часть региона. "Вместе с тем в эти же сроки на территориях Польши и стран Балтии проведен ряд мероприятий боевой подготовки с привлечением воинских контингентов из 15 государств общей численностью более 20 тыс. человек", - сказал начальник Генштаба.

Глава оборонного ведомства уточнил, что "иностранные воинские контингенты, размещенные в Польше и странах Балтии, насчитывают более 8,5 тыс. военнослужащих, около 120 танков, свыше 230 боевых бронированных машин, около 70 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также более 30 боевых самолетов и вертолетов". По словам Гулевича, ускоренными темпами идет реализация принятой в 2018 году на саммите НАТО инициативы США "Четыре по 30", согласно которой в распоряжение коалиционного командования объединенных вооруженных сил блока должны передаваться находящиеся в 30-суточной готовности 30 общевойсковых батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей основных классов.

"Это позволяет НАТО в совокупности с силами первоочередного задействования и четырьмя боевыми бригадами и группами США в короткие сроки сосредоточить у наших границ наземную группировку численностью до 100 тыс. человек", - отметил начальник Генштаба ВС Белоруссии.