Лукашенко пригрозил закрытием частным фирмам, противящимся созданию профячеек

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу сформировать первичные профсоюзные организаций на всех предприятиях, в том числе в частном секторе, и пригрозил ликвидацией частным фирмам, которые противодействуют созданию у себя профячеек. С таким заявлением он выступи в четверг на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой.

"Больной вопрос - создание первичных организаций, прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации", - цитирует слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил работу ФПБ по противодействию западным санкциям против Белоруссии. "Хочу поблагодарить вас и наши профсоюзы за активную работу в плане противодействия санкциям. Это достойная работа, когда организовали людей, и в международном плане был услышан голос не только лидеров профсоюзов, а наших людей, трудящихся, - заявил Лукашенко. Он выразил уверенность, что такая масштабная реакция людей в ответ на санкционное давление обязательно даст результат.

В минувшем ноябре президент Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые до конца 2020 года откажутся создать профсоюзные организации, будут ликвидированы. В начале июня Федерация профсоюзов Белоруссии заявила, что она намерена обратиться в Международный суд ООН для получения правовой оценки санкций Евросоюза. В мае ФПБ выступила против возобновления санкций США в отношении белорусских предприятий нефтехимического комплекса, назвав эти действия экономической агрессией и шантажом. В январе в открытом письме Международной организации труда (МОТ) ФПБ призвала трудящихся зарубежных государств оказать влияние на правительства своих стран, которые ввели необоснованные экономические санкции в отношении республики.