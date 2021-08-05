Большинство немцев положительно оценили деятельность Меркель на посту канцлера

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Германии положительно оценивают многолетнюю деятельность Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала АРД.

В опросе, проводившемся со 2 по 4 августа, приняли участие 1 312 человек старше 18 лет. По его данным, 75% респондентов полагают, что за последние 16 лет Меркель проявила себя мудрым канцлером. При этом лишь 20% жителей ФРГ высказали противоположную точку зрения. Кроме того, как выяснили социологи, 78% опрошенных заявили, что Меркель достаточно компетентный политик, 77% назвали ее сильным лидером, а 71% считают, что действующая глава правительства Германии заслуживает доверия.

Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Выдвигать главу правительства будет партия, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию. В настоящее время "зеленые" уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место.

Легендарный канцлер

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В том же году семья переехала в небольшой городок Квитцов в ГДР, где отец Меркель получил приход. Позже семья обосновалась в городе Темплин под Берлином.

В 1989 году Меркель вступила в партию "Демократический прорыв", после ее самороспуска в августе 1990 года присоединилась к партии Христианско-демократический союз (ХДС) ГДР. В том же году, после объединения Германии, по итогам первых общегерманских выборов она стала депутатом Бундестага от ХДС (в 1990 году произошло объединение ХДС ГДР и ФРГ). Меркель - одна из немногих выходцев из бывшей ГДР, которые довольно быстро сумели сделать политическую карьеру в единой Германии.

В 1991-1998 годах она была заместителем председателя ХДС, в 1993-2000 годах - председателем партийной организации в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, в 1998-2000 годах - генеральным секретарем ХДС. В 2000 году стала председателем партии (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах она возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.