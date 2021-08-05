Блинкен обсудит с Кулебой противостояние Украины "внешней агрессии"

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. США продолжат помогать Украине, чтобы она противостояла "внешней агрессии" и проводила реформы. Об этом заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Мы с нетерпением ждем, президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в конце месяца. Думаю, мы посвятим [во время переговоров] некоторое время подготовке к этой встрече, - сказал Блинкен. - Конечно, у нас много продолжающейся работы. США привержены [обеспечению] независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы поговорим о вызовах. <...> Продолжим работать вместе, выступать за то, чтобы Украина была сильной, могла защищать себя от внешней агрессии, а также проводила жизненно важный процесс реформ для еще большего укрепления демократии и экономики", - отметил госсекретарь.

По его словам, в повестку также войдут другие региональные вызовы.