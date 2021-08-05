Глава МИД Украины считает, что визит Зеленского в США выведет отношения на новый уровень

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа поднимет отношения на новый уровень. Такое мнение высказал в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

По его утверждению, США действовали решительно в ситуации вдоль границы Украиной с Россией в апреле этого года. "С тех пор у нас очень активный диалог с администрацией Джо Байдена. Я прибыл сюда, как вы сказали, чтобы подготовить визит президента Украины в Вашингтон, - сказал Кулеба. - Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень".

"Мы считаем, что это в интересах не только США и Украины, но и региона, который я представляю, где должна развиваться демократия, обеспечиваться процветание и <...> безопасность", - отметил он.

Западные страны в апреле неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели были достигнуты.