В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине осуществленной США атомной бомбардировки Хиросимы, состоятся в пятницу Японии.

Уже второй год подряд они пройдут в резко усеченном формате из-за ситуации с распространением коронавируса, однако в этом году ситуация в стране даже сложнее, чем в первый год пандемии: в последний месяц Япония столкнулась с мощным ростом новых случаев инфицирования из-за распространения дельта-штамма.

Ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - точно в момент взрыва бомбы в 1945 году - по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме пройдет выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, для которого это станет первым участием в памятной церемонии на посту главы правительства, который он занял осенью прошлого года.

Администрация Хиросимы заранее не уточнила, сколько представителей иностранных государств смогут посетить памятные мероприятия. В посольстве РФ в Токио ТАСС сообщили, что Россию на них будет представлять генеральный консул в городе Осака Александр Терских.

Минута молчания и Олимпиада

Мэр Хиросимы в конце июля направил письмо главе Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой организовать в этот день в рамках Игр минуту молчания в память о жертвах бомбардировки. Однако МОК принял решение не устраивать отдельную минуту молчания по жертвам атомной бомбардировки в Хиросиме. Организаторы объяснили это сложившейся с Олимпиады в Рио-де-Жанейро традицией, согласно которой спортсмены отдают дань памяти жертвам различных трагедий в истории человечества в рамках церемонии закрытия Игр. Ожидается, что это будет сделано и в ходе церемонии закрытия летних Олимпийских Игр в Токио, которая состоится 8 августа.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус распространения взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана неслучайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. За минувший год в памятные книги было добавлено около 3,2 тыс. имен, а общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превысило 350 тыс.