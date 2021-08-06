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Лидера оппозиционной партии Белоруссии арестовали на три месяца

Речь идет об аресте лидера Объединенной гражданской партии республики Николая Козлова

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Суд Ленинского района Минска принял решение об аресте лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николая Козлова на три месяца за разглашение данных предварительного расследования. Об этом сообщил в пятницу незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Его [главу ОГП] признали виновным по ч. 1 статьи 407 уголовного кодекса за разглашение данных по делу против Координационного совета [оппозиции]. Но конкретные эпизоды обвинения неизвестны, поскольку суд проходил в закрытом режиме", - отметили правозащитники.

Суд поддержал просьбу государственного обвинителя об аресте Козлова на три месяца. Лидер оппозиционной партии в ходе судебного процесса не признал своей вины, заявив, что он не разглашал "никаких секретных данных".

Ранее в отношении Козлова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания (ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса Белоруссии). Политик трижды отказывался дать подписку о неразглашении после допросов в следственном комитете. За отказ 18 февраля лидер ОГП получил 15 суток административного ареста. В конце марта Козлов отбыл 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию должностного лица.

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