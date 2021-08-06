Бывший президент ЮАР Зума госпитализирован

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, отбывающий с 8 июля 15-месячный тюремный срок по приговору Конституционного суда, помещен в больницу. Об этом сообщил в пятницу представитель государственной службы исправительных учреждений ЮАР Сингабахо Нхумало.

"Речь идет об обычном медицинском наблюдении, - цитирует его местная радиостанция SABC. - Зума помещен в военный госпиталь за пределами тюрьмы".

В свою очередь фонд Зумы на своем официальном портале отметил, что 79-летний политик "проходит ежегодный плановый медицинский осмотр". "Волноваться пока не следует", - подчеркнуто в сообщении.

Бывший президент ЮАР осужден за неуважение к суду после того, как он последовательно отказывался явиться на слушания комиссии, занимающейся расследованием коррупции в высших эшелонах власти. Свой срок Зума отбывает в провинции Квазулу-Наталь в исправительном учреждении "Эсткур центр". В ближайший вторник Зума должен предстать перед Высшим судом провинции Квазулу-Наталь, где начался процесс над ним и французской военно-промышленной группой Thales по обвинениям в мошенничестве, коррупции, рэкете и легализации незаконно заработанных средств.