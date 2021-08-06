Генпрокурор Белоруссии предложил увековечить память жертв геноцида нацистами мирных людей

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед обратился к премьер-министру республики Роману Головченко с просьбой проработать вопрос об увековечении памяти жертв геноцида мирных граждан на территории страны нацистскими преступниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В сообщении также указывается на необходимость "перезахоронения извлеченных останков [мирных граждан] для сохранения исторической памяти о зверствах нацистских преступников на территории Белоруссии".

Генеральная прокуратура республики в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения во время Великой Отечественной войны. "По официальной статистике, жертвами злодеяний фашистов и их пособников на территории современной Белоруссии стали свыше 2 млн человек. Более точные цифры устанавливаются следствием. Массовые расстрелы начались в первые дни войны и были широко распространены по всей республике в период оккупации", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что "в ходе следствия обнаружено свыше 100 ранее неизвестных мест массовых убийств мирного населения. "В ходе раскопок уже извлечено более 700 костных останков, в том числе женщин, детей и стариков. Экспертные исследования подтвердили насильственную причину смерти", - указывается в сообщении. По многочисленным показаниям свидетелей, жертв, включая раненых и детей, часто хоронили заживо. "В документах отражены случаи издевательств и пыток перед уничтожением, сожжения еще живых людей и иные проявления жестокости фашистами и их пособниками", - сообщили в Генпрокуратуре республики.