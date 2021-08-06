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Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Они были слышны в населенных пунктах Эйн-Кинийе, Снир и Неве-Атив

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу в населенных пунктах на севере Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сирены звучали в населенных пунктах Эйн-Кинийе, Снир и Неве-Атив [расположены близ границы с Ливаном]", - говорится в заявлении военных.

По информации израильского государственного радио Kan, несколько ракет были выпущены по Израилю из южных районов Ливана, часть из которых была перехвачена.

4 августа из Ливана по Израилю были выпущены три ракеты, одна из которых не перелетела границу. В ответ израильская артиллерия в тот же день трижды поразила цели на территории соседнего арабского государства, а в ночь на 5 августа истребители израильских ВВС нанесли удары по пусковым площадкам на юге Ливана, сообщила тогда армейская пресс-служба.

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