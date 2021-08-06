Минобороны КНР пообещало пресечь вмешательство США в дела с Тайванем

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пресечет любые попытки иностранного вмешательства в дела Китая и не потерпит поставки американских вооружений Тайваню. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны КНР.

"НОАК преисполнена решимости, она обладает волей и навыками, которые необходимы, чтобы пресечь любые попытки иностранного вмешательства и подавить сепаратистские попытки к установлению т. н. независимости Тайваня, - говорится в заявлении, опубликованном на странице оборонного ведомства в социальной сети WeChat. - Соединенные Штаты предпринимают действия, которые пренебрегают общепринятыми правовыми нормами и основополагающими принципами развития международных отношений".

Как уточнило Минобороны, Пекин не намерен терпеть очевидное нарушение Вашингтоном двусторонних договоренностей, как и его несоблюдение концепции "одного Китая". "США грубо вмешиваются в наши внутренние дела, ущемляя суверенитет и интересы национальной безопасности КНР. <...> Китайская сторона выражает по этому поводу резкое недовольство и решительный протест", - подчеркивается в заявлении.

"Мы предпримем все необходимые контрмеры и будем твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в нем.

Как сообщил в четверг МИД КНР, китайские власти планируют предпринять ответные меры в отношении Соединенных Штатов в связи с готовящимися поставками американских вооружений Тайваню на $750 млн. По его данным, Госдепартамент США уже одобрил контракт на продажу Тайбэю 40 самоходных гаубиц и боеприпасов к ним.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с властями Тайбэя и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.