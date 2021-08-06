Кабмин Литвы одобрил пакет законов по постройке заграждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Литвы на своем заседании в пятницу одобрило поправки к ряду законов, которые необходимо принять для правового регулирования процесса строительства заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Необходимо как можно оперативнее возвести на границе физический барьер. Поэтому правительство просит парламент рассмотреть подготовленный пакет документов в порядке особой срочности", - сказала она.

На границе с Белоруссией намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки высотой 3 м. Ориентировочная стоимость работ составит €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, так как ее восточная граница совпадает с внешней границей сообщества. Однако находившаяся на прошлой неделе в Вильнюсе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, отметила, что Брюссель не практикует финансирование подобных проектов.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 112 нелегальных мигранта. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.