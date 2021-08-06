Bloomberg: в ЕС планируют обсудить восстановление ограничений на въезд из США

ТАСС, 6 августа. Евросоюз на следующей неделе может рассмотреть восстановление ограничений на въезд с территории США. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, причина такого решения - превышение допустимого числа заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей за последние 14 дней (установленный в ЕС лимит составляет 75, а в США это число почти достигает 270).

Агентство отмечает, что запрет не будет распространяться на полностью вакцинированных людей. Ограничения коснутся только поездок, не имеющих первостепенного значения.

18 июня Совет ЕС добавил Соединенные Штаты в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии.